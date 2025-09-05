https://1prime.ru/20250905/putin-861822105.html
Путин заявил, что экономики России и Китая дополняют друг друга
Путин заявил, что экономики России и Китая дополняют друг друга - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин заявил, что экономики России и Китая дополняют друг друга
Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономики России и Китая дополняют друг друга. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T08:28+0300
2025-09-05T08:28+0300
2025-09-05T08:28+0300
экономика
россия
китай
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861379568_0:188:2925:1833_1920x0_80_0_0_f4a441e397cb5ed882a0daaac522d372.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономики России и Китая дополняют друг друга. "Наши экономики (России и Китая – ред.) дополняют друг друга", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/gaz-861815982.html
китай
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861379568_117:0:2809:2019_1920x0_80_0_0_8aac0dcc04f4e0944a95d63b8642cb3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владивосток, владимир путин, вэф
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Путин заявил, что экономики России и Китая дополняют друг друга
Путин: экономики России и Китая дополняют друг друга
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономики России и Китая дополняют друг друга.
"Наши экономики (России и Китая – ред.) дополняют друг друга", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США, пишут СМИ