Путин рассказал о конкурентном преимуществе России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Стабильные международная и экономическая политики РФ являются конкурентным преимуществом Москвы, заявил президент России Владимир Путин. "У нас стабильная, предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика. Кстати говоря, на мой взгляд, это является нашим таким объективно конкурентным преимуществом. Потому что эта стабильность имеет значение для бизнеса, если мы сейчас говорим о работе с бизнесом", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
