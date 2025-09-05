https://1prime.ru/20250905/putin-861822502.html

Путин рассказал о конкурентном преимуществе России

Путин рассказал о конкурентном преимуществе России - 05.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о конкурентном преимуществе России

Стабильные международная и экономическая политики РФ являются конкурентным преимуществом Москвы, заявил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T08:30+0300

2025-09-05T08:30+0300

2025-09-05T08:30+0300

экономика

россия

москва

владивосток

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861822345_0:48:2603:1512_1920x0_80_0_0_89bdda87cb4e97d16506452d194d0f1e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Стабильные международная и экономическая политики РФ являются конкурентным преимуществом Москвы, заявил президент России Владимир Путин. "У нас стабильная, предсказуемая и внешняя политика, и экономическая политика. Кстати говоря, на мой взгляд, это является нашим таким объективно конкурентным преимуществом. Потому что эта стабильность имеет значение для бизнеса, если мы сейчас говорим о работе с бизнесом", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://1prime.ru/20250905/putin-861820939.html

москва

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, владивосток, владимир путин, вэф