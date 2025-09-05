https://1prime.ru/20250905/putin-861822918.html

Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин

владимир путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут, однако компании некоторых стран никуда не уходили - работают и хотят расширять сотрудничество, сказал президент России Владимир Путин. "Никуда не уходили с нашего рынка компании некоторых стран, которые в политическом плане, исходя из текущей ситуации, у них есть как бы проблемы. Они работают, никуда не ушли. И больше того - хотят расширять сотрудничество", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. "По политическим соображениям многие европейские компании ушли, это да, с убытками для себя. Мы же знаем, у нас контакты есть. Многие ждут не дождутся, когда всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотят возвратиться", - добавил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

