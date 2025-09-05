Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/putin-861822918.html
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин - 05.09.2025, ПРАЙМ
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин
Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут, однако компании некоторых стран никуда не... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T08:30+0300
2025-09-05T08:30+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83801/68/838016896_0:20:3131:1781_1920x0_80_0_0_96f5e4cb2819227e65fe1d68eb299048.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут, однако компании некоторых стран никуда не уходили - работают и хотят расширять сотрудничество, сказал президент России Владимир Путин. "Никуда не уходили с нашего рынка компании некоторых стран, которые в политическом плане, исходя из текущей ситуации, у них есть как бы проблемы. Они работают, никуда не ушли. И больше того - хотят расширять сотрудничество", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. "По политическим соображениям многие европейские компании ушли, это да, с убытками для себя. Мы же знаем, у нас контакты есть. Многие ждут не дождутся, когда всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотят возвратиться", - добавил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/rossiya-861794167.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83801/68/838016896_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_22bca7889dba925db2eedaeaa2e8f334.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владивосток, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин
08:30 05.09.2025
 
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин

Путин: европейские компании ушли из РФ с убытками, но ждут возможности вернуться

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут, однако компании некоторых стран никуда не уходили - работают и хотят расширять сотрудничество, сказал президент России Владимир Путин.
"Никуда не уходили с нашего рынка компании некоторых стран, которые в политическом плане, исходя из текущей ситуации, у них есть как бы проблемы. Они работают, никуда не ушли. И больше того - хотят расширять сотрудничество", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
"По политическим соображениям многие европейские компании ушли, это да, с убытками для себя. Мы же знаем, у нас контакты есть. Многие ждут не дождутся, когда всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотят возвратиться", - добавил Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний в Россию
Вчера, 16:28
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладивостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала