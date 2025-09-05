https://1prime.ru/20250905/putin-861822918.html
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин - 05.09.2025, ПРАЙМ
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин
Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут, однако компании некоторых стран никуда не... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T08:30+0300
2025-09-05T08:30+0300
2025-09-05T08:30+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83801/68/838016896_0:20:3131:1781_1920x0_80_0_0_96f5e4cb2819227e65fe1d68eb299048.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут, однако компании некоторых стран никуда не уходили - работают и хотят расширять сотрудничество, сказал президент России Владимир Путин. "Никуда не уходили с нашего рынка компании некоторых стран, которые в политическом плане, исходя из текущей ситуации, у них есть как бы проблемы. Они работают, никуда не ушли. И больше того - хотят расширять сотрудничество", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. "По политическим соображениям многие европейские компании ушли, это да, с убытками для себя. Мы же знаем, у нас контакты есть. Многие ждут не дождутся, когда всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотят возвратиться", - добавил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250904/rossiya-861794167.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83801/68/838016896_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_22bca7889dba925db2eedaeaa2e8f334.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, владивосток, владимир путин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин
Многие ушедшие из России компании хотят вернуться, заявил Путин
Путин: европейские компании ушли из РФ с убытками, но ждут возможности вернуться
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Многие европейские компании ушли из России с убытками, многие из них ждут, пока политические ограничения отпадут, однако компании некоторых стран никуда не уходили - работают и хотят расширять сотрудничество, сказал президент России Владимир Путин.
"Никуда не уходили с нашего рынка компании некоторых стран, которые в политическом плане, исходя из текущей ситуации, у них есть как бы проблемы. Они работают, никуда не ушли. И больше того - хотят расширять сотрудничество", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
"По политическим соображениям многие европейские компании ушли, это да, с убытками для себя. Мы же знаем, у нас контакты есть. Многие ждут не дождутся, когда всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотят возвратиться", - добавил Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний в Россию