Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки

2025-09-05T08:26+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе. "Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей. Подчеркну - для всех многодетных семей независимо от возраста родителей", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно распространить дальневосточную ипотеку для всех многодетных семей в регионе.
"Считаю правильным сделать дальневосточную и арктическую ипотеку для всех семей в регионе, которые воспитывают трех и более детей. Подчеркну - для всех многодетных семей независимо от возраста родителей", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
