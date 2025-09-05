https://1prime.ru/20250905/putin-861824624.html

Путин оценил запасы угля на Дальнем Востоке

Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. | 05.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. "У нас большое количество угля, у нас 900 лет запаса, здесь вот, на Дальнем Востоке, на 900 лет", - сказал Путин.По словам президента, чтобы эффективно применять запасы угля, нужны современные технологии."Но для того, чтобы их применять, применять эффективно, найти энергоресурсы, нам нужны современные технологии. Вот над этим нужно прежде всего работать", - подчеркнул президент.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

