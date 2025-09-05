Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил запасы угля на Дальнем Востоке - 05.09.2025
Путин оценил запасы угля на Дальнем Востоке
Путин оценил запасы угля на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет, сказал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. "У нас большое количество угля, у нас 900 лет запаса, здесь вот, на Дальнем Востоке, на 900 лет", - сказал Путин.По словам президента, чтобы эффективно применять запасы угля, нужны современные технологии."Но для того, чтобы их применять, применять эффективно, найти энергоресурсы, нам нужны современные технологии. Вот над этим нужно прежде всего работать", - подчеркнул президент.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, дальний восток, владивосток, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин
Путин оценил запасы угля на Дальнем Востоке

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
"Мечел" отметил предпосылки для роста мировых цен на металлургический уголь
28 августа, 11:34
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
