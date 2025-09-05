https://1prime.ru/20250905/putin-861825350.html

Путин рассказал о последствиях резкого снижения ключевой ставки ЦБ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Если резко снизить ключевую ставку Банка России, то цены будут расти, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

