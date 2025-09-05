https://1prime.ru/20250905/putin-861826277.html

Путин назвал газопровод "Сила Сибири — 2" взаимовыгодным проектом

Путин назвал газопровод "Сила Сибири — 2" взаимовыгодным проектом - 05.09.2025, ПРАЙМ

Путин назвал газопровод "Сила Сибири — 2" взаимовыгодным проектом

Президент России Владимир Путин назвал планируемый газопровод "Сила Сибири-2" взаимовыгодным проектом. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T08:59+0300

2025-09-05T08:59+0300

2025-09-05T08:59+0300

энергетика

газ

россия

монголия

владивосток

владимир путин

газпром

вэф

газопровод "сила сибири"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861825815_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_0173e68acd7e6d1d9e9087c3163e0d70.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал планируемый газопровод "Сила Сибири-2" взаимовыгодным проектом. "Это взаимовыгодный проект", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://1prime.ru/20250904/memorandum-861764953.html

монголия

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, монголия, владивосток, владимир путин, газпром, вэф, газопровод "сила сибири"