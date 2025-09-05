Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.09.2025
Путин назвал газопровод "Сила Сибири — 2" взаимовыгодным проектом
Президент России Владимир Путин назвал планируемый газопровод "Сила Сибири-2" взаимовыгодным проектом.
2025-09-05T08:59+0300
2025-09-05T08:59+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861825815_0:103:3273:1944_1920x0_80_0_0_0173e68acd7e6d1d9e9087c3163e0d70.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал планируемый газопровод "Сила Сибири-2" взаимовыгодным проектом. "Это взаимовыгодный проект", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
08:59 05.09.2025
 
Путин назвал газопровод "Сила Сибири — 2" взаимовыгодным проектом

Путин назвал планируемый газопровод "Сила Сибири — 2" взаимовыгодным проектом

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал планируемый газопровод "Сила Сибири-2" взаимовыгодным проектом.
"Это взаимовыгодный проект", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Заголовок открываемого материала