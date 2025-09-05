https://1prime.ru/20250905/putin-861826277.html
Путин назвал газопровод "Сила Сибири — 2" взаимовыгодным проектом
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал планируемый газопровод "Сила Сибири-2" взаимовыгодным проектом. "Это взаимовыгодный проект", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Во вторник глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири-2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
