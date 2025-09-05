https://1prime.ru/20250905/putin-861826782.html

В США много компаний, желающих возобновить работу с Россией, заявил Путин

экономика

россия

бизнес

сша

азиатско-тихоокеанский регион

владимир путин

вэф

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. В США много компаний, которые хотят возобновить работу с РФ, заявил президент России Владимир Путин. "К Азиатско-Тихоокеанскому региону относятся, скажем, и Соединенные Штаты. И там очень много заинтересантов, которые хотят возобновить или начать новую работу с нами", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

сша

азиатско-тихоокеанский регион

2025

Новости

россия, бизнес, сша, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, вэф