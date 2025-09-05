Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин - 05.09.2025
Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктике. | 05.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктике. "И в Арктике можем (Россия и США – ред.) совместно работать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам главы государства, нужно политическое решение для возобновления экономической работы."На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
09:05 05.09.2025
 
Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин

Путин: Россия и США могут совместно работать в Арктике

© РИА Новости . Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
ВЭФ-2025. Пленарное заседание
ВЭФ-2025. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов / Михаил Корытов, STF
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктике.
"И в Арктике можем (Россия и США – ред.) совместно работать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам главы государства, нужно политическое решение для возобновления экономической работы.
"На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Россия и Китай подписали соглашение, которое озаботит США, пишут СМИ
Заголовок открываемого материала