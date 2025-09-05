https://1prime.ru/20250905/putin-861827450.html

Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин

Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин - 05.09.2025, ПРАЙМ

Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктике. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T09:05+0300

2025-09-05T09:05+0300

2025-09-05T09:05+0300

экономика

россия

технологии

сша

арктика

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861827295_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_2467636eea5b48ff9f2d5c16adeecfde.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктике. "И в Арктике можем (Россия и США – ред.) совместно работать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам главы государства, нужно политическое решение для возобновления экономической работы."На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250905/gaz-861815982.html

сша

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, сша, арктика, владимир путин