Россия и США могут совместно работать в Арктике, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США могут совместно работать в Арктике. "И в Арктике можем (Россия и США – ред.) совместно работать", - сказал Путин в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). По словам главы государства, нужно политическое решение для возобновления экономической работы."На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.Десятый ВЭФ проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
