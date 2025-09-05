https://1prime.ru/20250905/putin-861827612.html
Путин заявил, что Россия ни от кого не отворачивалась
политика
россия
общество
владивосток
владимир путин
вэф
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия ни от кого не отворачивалась, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы что, разве от кого-то отвернулись что ли? Нет, мы ни от кого не отворачивались", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток
Путин: Россия ни от кого не отворачивалась
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия ни от кого не отворачивалась, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы что, разве от кого-то отвернулись что ли? Нет, мы ни от кого не отворачивались", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
