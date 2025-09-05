Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.09.2025
https://1prime.ru/20250905/putin-861827777.html
Путин оценил эффективность российских технологий для сжижения газа
Путин оценил эффективность российских технологий для сжижения газа - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил эффективность российских технологий для сжижения газа
Россия имеет более эффективные по сравнению с американскими технологии для сжижения газа, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T08:57+0300
2025-09-05T08:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861823303_0:2:3636:2047_1920x0_80_0_0_82d2a09919d63ee722b75826ccbffbd3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия имеет более эффективные по сравнению с американскими технологии для сжижения газа, заявил президент РФ Владимир Путин. "Причём там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнёры", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
08:57 05.09.2025
 
Путин оценил эффективность российских технологий для сжижения газа

Путин: Россия имеет более эффективные технологии для сжижения газа, чем США

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия имеет более эффективные по сравнению с американскими технологии для сжижения газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Причём там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнёры", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ЭнергетикаГазРОССИЯВладивостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
