Путин оценил эффективность российских технологий для сжижения газа
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия имеет более эффективные по сравнению с американскими технологии для сжижения газа, заявил президент РФ Владимир Путин. "Причём там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнёры", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия имеет более эффективные по сравнению с американскими технологии для сжижения газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Причём там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнёры", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
