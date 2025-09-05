Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ России и Китая думают об облегчении системы расчетов, заявил Путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Центробанки России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов между странами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Решения, конечно, есть. Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей... Уверяю вас, центральные банки с обеих сторон думают над этим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
09:23 05.09.2025
 
ЦБ России и Китая думают об облегчении системы расчетов, заявил Путин

Путин: Центробанки России и Китая думают об облегчении системы расчетов

Президент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме
Президент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Центробанки России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов между странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Решения, конечно, есть. Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей... Уверяю вас, центральные банки с обеих сторон думают над этим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Вчера, 10:33
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯКИТАЙВладивостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
