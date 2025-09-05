ЦБ России и Китая думают об облегчении системы расчетов, заявил Путин

https://1prime.ru/20250905/putin-861829001.html

Центробанки России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов между странами, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Центробанки России и Китая думают над решениями об облегчении системы расчетов между странами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Решения, конечно, есть. Мы прекрасно понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей... Уверяю вас, центральные банки с обеих сторон думают над этим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

