Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы - 05.09.2025
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы
Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:20+0300
2025-09-05T09:20+0300
экономика
россия
китай
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861829332_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_6afbc9ff7ccd782544e67e94cae2cf59.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин. "Это было приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Глава государства также признался, что решение об отмене виз для россиян было неожиданным."Решение политического руководства - это, конечно, принималось решение на политическом уровне политического руководства Китая - о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали", - сказал президент.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250903/rossiya-861697254.html
китай
россия, китай, владимир путин, вэф
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, ВЭФ
09:20 05.09.2025
 
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы

Путин: решение Китая о безвизовом режиме для россиян является знаком дружбы

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин.
"Это было приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Глава государства также признался, что решение об отмене виз для россиян было неожиданным.
"Решение политического руководства - это, конечно, принималось решение на политическом уровне политического руководства Китая - о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали", - сказал президент.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, ВЭФ
 
 
