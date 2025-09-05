https://1prime.ru/20250905/putin-861829491.html
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы
Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:20+0300
2025-09-05T09:20+0300
2025-09-05T09:20+0300
экономика
россия
китай
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861829332_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_6afbc9ff7ccd782544e67e94cae2cf59.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин. "Это было приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Глава государства также признался, что решение об отмене виз для россиян было неожиданным."Решение политического руководства - это, конечно, принималось решение на политическом уровне политического руководства Китая - о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали", - сказал президент.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250903/rossiya-861697254.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861829332_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_2555ef3ce73ff07ee5030a7245ea9c8b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин, вэф
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Владимир Путин, ВЭФ
Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы
Путин: решение Китая о безвизовом режиме для россиян является знаком дружбы
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин.
"Это было приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Глава государства также признался, что решение об отмене виз для россиян было неожиданным.
"Решение политического руководства - это, конечно, принималось решение на политическом уровне политического руководства Китая - о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали", - сказал президент.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Россия запросила у Китая разъяснения по безвизовому въезду