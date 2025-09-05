https://1prime.ru/20250905/putin-861829491.html

Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы

Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы - 05.09.2025, ПРАЙМ

Путин назвал безвизовый режим с Китаем знаком дружбы

Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T09:20+0300

2025-09-05T09:20+0300

2025-09-05T09:20+0300

экономика

россия

китай

владимир путин

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861829332_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_6afbc9ff7ccd782544e67e94cae2cf59.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ является знаком дружбы, Москва это ценит, заявил президент России Владимир Путин. "Это было приятно. И, конечно, это знак дружбы, который мы высоко ценим", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.Глава государства также признался, что решение об отмене виз для россиян было неожиданным."Решение политического руководства - это, конечно, принималось решение на политическом уровне политического руководства Китая - о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным, мы об этом раньше ничего не знали", - сказал президент.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://1prime.ru/20250903/rossiya-861697254.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, владимир путин, вэф