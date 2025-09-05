Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил, что у него нет проблем для коммуникации с Трампом - 05.09.2025
Путин заявил, что у него нет проблем для коммуникации с Трампом
2025-09-05T09:26+0300
2025-09-05T09:26+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что никаких проблем для коммуникаций с американским лидером Дональдом Трампом у него нет. "Здесь никаких проблем для коммуникации у нас нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
09:26 05.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что никаких проблем для коммуникаций с американским лидером Дональдом Трампом у него нет.
"Здесь никаких проблем для коммуникации у нас нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Трамп заявил о желании "добиться" встречи Путина и Зеленского
Вчера, 08:12
Вчера, 08:12
 
Заголовок открываемого материала