Путин заявил, что у него нет проблем для коммуникации с Трампом
2025-09-05T09:26+0300
политика
технологии
россия
владивосток
владимир путин
дональд трамп
вэф
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что никаких проблем для коммуникаций с американским лидером Дональдом Трампом у него нет. "Здесь никаких проблем для коммуникации у нас нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток
Новости
ru-RU
