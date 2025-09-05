https://1prime.ru/20250905/putin-861829936.html

Путин назвал любые войска на Украине законными целями для поражения

Путин назвал любые войска на Украине законными целями для поражения - 05.09.2025, ПРАЙМ

Путин назвал любые войска на Украине законными целями для поражения

Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T09:30+0300

2025-09-05T09:30+0300

2025-09-05T09:30+0300

экономика

россия

общество

украина

владивосток

владимир путин

нато

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/83803/44/838034492_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_2304ad0d21af79926d6ca954dea97a82.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://1prime.ru/20250904/ukraina-861743073.html

украина

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, владивосток, владимир путин, нато, вэф