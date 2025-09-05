https://1prime.ru/20250905/putin-861829936.html
Путин назвал любые войска на Украине законными целями для поражения
05.09.2025
Путин назвал любые войска на Украине законными целями для поражения
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
