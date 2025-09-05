Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назвал любые войска на Украине законными целями для поражения - 05.09.2025
https://1prime.ru/20250905/putin-861829936.html
Путин назвал любые войска на Украине законными целями для поражения
Путин назвал любые войска на Украине законными целями для поражения - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал любые войска на Украине законными целями для поражения
Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:30+0300
2025-09-05T09:30+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83803/44/838034492_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_2304ad0d21af79926d6ca954dea97a82.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
09:30 05.09.2025
 
Путин назвал любые войска на Украине законными целями для поражения

Путин: Россия будет считать законными цели для поражения любые войска на Украине

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну, это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Журналист после слов Путина рассказал, что произошло с Украиной
