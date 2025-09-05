https://1prime.ru/20250905/putin-861830572.html
Путин заявил о невозможности договориться с Украиной по ключевым вопросам
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Договориться по ключевым вопросам с украинской стороной будет практически невозможно, заявил президент России Владимир Путин. "Договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
