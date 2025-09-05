Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС. "Действительно, Украина ставила перед собой задачу и сейчас ставит - вступление в ЕС. И повторяю, это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
09:38 05.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС.
"Действительно, Украина ставила перед собой задачу и сейчас ставит - вступление в ЕС. И повторяю, это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладивостокВладимир ПутинЕСВЭФ
 
 
