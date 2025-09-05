https://1prime.ru/20250905/putin-861830798.html
Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС
Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС
Президент России Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:38+0300
2025-09-05T09:38+0300
2025-09-05T09:38+0300
политика
россия
украина
владивосток
владимир путин
ес
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861827295_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_2467636eea5b48ff9f2d5c16adeecfde.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС. "Действительно, Украина ставила перед собой задачу и сейчас ставит - вступление в ЕС. И повторяю, это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250905/ukraina-861814617.html
украина
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861827295_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b4bfcc76cb4ce6737dcf64c3c1d0bed8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владивосток, владимир путин, ес, вэф
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владивосток, Владимир Путин, ЕС, ВЭФ
Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС
Президент Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС.
"Действительно, Украина ставила перед собой задачу и сейчас ставит - вступление в ЕС. И повторяю, это законный выбор Украины, как выстраивать свои международные связи, как обеспечивать свои интересы в области экономики, с кем заключать союзы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
В ЕС рассказали о планах "коалиции желающих" по Украине