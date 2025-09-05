https://1prime.ru/20250905/putin-861830956.html

Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России, заявил Путин

Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России, заявил Путин - 05.09.2025, ПРАЙМ

Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России, заявил Путин

Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T09:38+0300

2025-09-05T09:38+0300

2025-09-05T09:38+0300

политика

россия

украина

владимир путин

нато

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861379247_0:38:3047:1752_1920x0_80_0_0_4865c897032d52140f9f49f0b4710d48.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается вопросов безопасности - это другое дело. Тот же (бывший - ред.) президент (Украины Виктор - ред.) Янукович, председатель правительства Украины тогда, они были против втягивания Украины в НАТО, а это вопрос, который нас напрямую касался и касается с точки зрения обеспечения долгосрочных интересов России в области безопасности", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.

https://1prime.ru/20250903/ukraina-861724410.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир путин, нато, вэф