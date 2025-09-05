https://1prime.ru/20250905/putin-861830956.html
Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России, заявил Путин
Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России, заявил Путин
2025-09-05T09:38+0300
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Втягивание Украины в НАТО напрямую касается интересов России в области безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается вопросов безопасности - это другое дело. Тот же (бывший - ред.) президент (Украины Виктор - ред.) Янукович, председатель правительства Украины тогда, они были против втягивания Украины в НАТО, а это вопрос, который нас напрямую касался и касается с точки зрения обеспечения долгосрочных интересов России в области безопасности", - сказал глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
