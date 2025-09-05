https://1prime.ru/20250905/putin-861831703.html
Путин ответил на заявления об угрозе ловушки сырьевого партнера для России
2025-09-05T09:46+0300
экономика
россия
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861831363_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_af3ce020f4d3b000f72090eec2a3c558.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Ловушки "сырьевого партнёра" и угроз для России стать таким партнёром нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такой ловушки, таких угроз нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861831363_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_827a2b31e8c878fe65896293d19c78e2.jpg
