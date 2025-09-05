https://1prime.ru/20250905/putin-861831703.html

Путин ответил на заявления об угрозе ловушки сырьевого партнера для России

2025-09-05T09:46+0300

экономика

россия

владивосток

владимир путин

вэф

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Ловушки "сырьевого партнёра" и угроз для России стать таким партнёром нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "Такой ловушки, таких угроз нет", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

2025

россия, владивосток, владимир путин, вэф