https://1prime.ru/20250905/putin-861831863.html

Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин

Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин - 05.09.2025, ПРАЙМ

Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин

Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T09:46+0300

2025-09-05T09:46+0300

2025-09-05T09:46+0300

россия

украина

владимир путин

нато

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин. "В результате госпереворота устранили (бывшего президента Украины Виктора - ред.) Януковича от власти, устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО.... К власти привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает. Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

https://1prime.ru/20250904/nato-861774097.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир путин, нато, вэф