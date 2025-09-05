Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин - 05.09.2025
Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин
Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин - 05.09.2025, ПРАЙМ
Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин
Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:46+0300
2025-09-05T09:46+0300
россия
украина
владимир путин
нато
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин. "В результате госпереворота устранили (бывшего президента Украины Виктора - ред.) Януковича от власти, устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО.... К власти привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает. Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
украина
россия, украина, владимир путин, нато, вэф
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, НАТО, ВЭФ
09:46 05.09.2025
 
Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин

Путин: Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил президент России Владимир Путин.
"В результате госпереворота устранили (бывшего президента Украины Виктора - ред.) Януковича от власти, устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО.... К власти привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает. Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
РОССИЯ УКРАИНА Владимир Путин НАТО ВЭФ
 
 
Заголовок открываемого материала