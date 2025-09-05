Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.09.2025
Путин оценил ситуацию с кредитованием в России
2025-09-05T09:43+0300
2025-09-05T09:43+0300
экономика
финансы
россия
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861379568_0:188:2925:1833_1920x0_80_0_0_f4a441e397cb5ed882a0daaac522d372.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Кредитование в России не остановилось, заявил президент РФ Владимир Путин. "Но кредитование-то не остановилось. У Грефа (главы "Сбера" - ред.) спросите: "Остановилось кредитование?". Нет. Темпы снизились", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток
финансы, россия, владивосток, владимир путин, вэф
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
09:43 05.09.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Кредитование в России не остановилось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но кредитование-то не остановилось. У Грефа (главы "Сбера" - ред.) спросите: "Остановилось кредитование?". Нет. Темпы снизились", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
Банк России сохранил прогноз по росту кредитования юрлиц
ЭкономикаФинансыРОССИЯВладивостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
