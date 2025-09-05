https://1prime.ru/20250905/putin-861832633.html
Путин оценил ситуацию с кредитованием в России
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Кредитование в России не остановилось, заявил президент РФ Владимир Путин. "Но кредитование-то не остановилось. У Грефа (главы "Сбера" - ред.) спросите: "Остановилось кредитование?". Нет. Темпы снизились", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Кредитование в России не остановилось, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но кредитование-то не остановилось. У Грефа (главы "Сбера" - ред.) спросите: "Остановилось кредитование?". Нет. Темпы снизились", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
