Путин поручил обеспечить мягкую посадку экономики России - 05.09.2025
Путин поручил обеспечить мягкую посадку экономики России
2025-09-05T09:51+0300
2025-09-05T09:51+0300
экономика
россия
банки
владивосток
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Нужно обеспечить мягкую спокойную посадку экономики России, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток
россия, банки, владивосток, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Банки, Владивосток, Владимир Путин
09:51 05.09.2025
 
Путин поручил обеспечить мягкую посадку экономики России

Путин: нужно обеспечить мягкую спокойную посадку экономики России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Нужно обеспечить мягкую спокойную посадку экономики России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин рассказал о последствиях резкого снижения ключевой ставки ЦБ
08:40
 
Экономика, Россия, Банки, Владивосток, Владимир Путин
 
 
