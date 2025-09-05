https://1prime.ru/20250905/putin-861832794.html
Путин поручил обеспечить мягкую посадку экономики России
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Нужно обеспечить мягкую спокойную посадку экономики России, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
"Нам нужно решать проблемы макроэкономического характера, а для этого нужно обеспечить такую мягкую спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин рассказал о последствиях резкого снижения ключевой ставки ЦБ