https://1prime.ru/20250905/putin-861832949.html
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику
Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:50+0300
2025-09-05T09:50+0300
2025-09-05T09:50+0300
экономика
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861766705_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b893b5d31076a7fd61db969d439eeea3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин. "Все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет. Потому что невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней. Не то что на годы вперед. Это тонкий вопрос", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250905/inflyatsiya-861825195.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861766705_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_5637931080362c0d1019e811d4de3ba1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, владимир путин
Экономика, Владивосток, Владимир Путин
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику
Путин: ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать"
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин.
"Все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет. Потому что невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней. Не то что на годы вперед. Это тонкий вопрос", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Путин оценил меры ЦБ по борьбе с инфляцией