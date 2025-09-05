Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/putin-861832949.html
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику
Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:50+0300
2025-09-05T09:50+0300
экономика
владивосток
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861766705_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b893b5d31076a7fd61db969d439eeea3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин. "Все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет. Потому что невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней. Не то что на годы вперед. Это тонкий вопрос", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250905/inflyatsiya-861825195.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861766705_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_5637931080362c0d1019e811d4de3ba1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владивосток, владимир путин
Экономика, Владивосток, Владимир Путин
09:50 05.09.2025
 
Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику

Путин: ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать"

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
Рабочая поездка президента Владимира Путина во Владивосток
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин.
"Все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет. Потому что невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней. Не то что на годы вперед. Это тонкий вопрос", - сказал Путин.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Путин оценил меры ЦБ по борьбе с инфляцией
08:39
 
ЭкономикаВладивостокВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала