Путин рассказал, что будет, если инфляция захлестнет экономику

2025-09-05T09:50+0300

экономика

владивосток

владимир путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Ничего хорошего с экономикой не будет, если инфляция будет "захлестывать", заявил президент России Владимир Путин. "Все также понимают, что если инфляция будет захлестывать экономику, ничего хорошего не будет. Потому что невозможно ничего прогнозировать даже на 10 дней. Не то что на годы вперед. Это тонкий вопрос", - сказал Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

владивосток

