https://1prime.ru/20250905/putin-861833285.html
Путин указал на отсутствие стагнации в российской экономике
Путин указал на отсутствие стагнации в российской экономике - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин указал на отсутствие стагнации в российской экономике
Стагнации в экономике России нет, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:53+0300
2025-09-05T09:53+0300
2025-09-05T09:53+0300
экономика
россия
владивосток
владимир путин
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861820770_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_a22494d46c6bde0bb108f683a2d00c0f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Стагнации в экономике России нет, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума. "Нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей заседания о том, согласен ли он со словами главы "Сбербанка" Германа Грефа, который заявил о технической стагнации в российской экономике. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240924/evrozona-851749243.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861820770_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_7117e522970d2568c7a221d4f71f69c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, владимир путин, герман греф, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк
Путин указал на отсутствие стагнации в российской экономике
Путин заявил, что стагнации в экономике России нет
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Стагнации в экономике России нет, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
"Нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей заседания о том, согласен ли он со словами главы "Сбербанка" Германа Грефа, который заявил о технической стагнации в российской экономике.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Мишустин заявил о признаках стагнации в экономике еврозоны