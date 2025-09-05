Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин указал на отсутствие стагнации в российской экономике - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/putin-861833285.html
Путин указал на отсутствие стагнации в российской экономике
Путин указал на отсутствие стагнации в российской экономике - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин указал на отсутствие стагнации в российской экономике
Стагнации в экономике России нет, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T09:53+0300
2025-09-05T09:53+0300
экономика
россия
владивосток
владимир путин
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861820770_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_a22494d46c6bde0bb108f683a2d00c0f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Стагнации в экономике России нет, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума. "Нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей заседания о том, согласен ли он со словами главы "Сбербанка" Германа Грефа, который заявил о технической стагнации в российской экономике. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240924/evrozona-851749243.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861820770_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_7117e522970d2568c7a221d4f71f69c3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владивосток, владимир путин, герман греф, сбербанк
Экономика, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Герман Греф, Сбербанк
09:53 05.09.2025
 
Путин указал на отсутствие стагнации в российской экономике

Путин заявил, что стагнации в экономике России нет

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Стагнации в экономике России нет, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
"Нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей заседания о том, согласен ли он со словами главы "Сбербанка" Германа Грефа, который заявил о технической стагнации в российской экономике.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2024
Мишустин заявил о признаках стагнации в экономике еврозоны
24 сентября 2024, 16:48
 
ЭкономикаРОССИЯВладивостокВладимир ПутинГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала