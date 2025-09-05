https://1prime.ru/20250905/putin-861833285.html

Путин указал на отсутствие стагнации в российской экономике

экономика

россия

владивосток

владимир путин

герман греф

сбербанк

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Стагнации в экономике России нет, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума. "Нет", - сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей заседания о том, согласен ли он со словами главы "Сбербанка" Германа Грефа, который заявил о технической стагнации в российской экономике. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

