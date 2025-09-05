https://1prime.ru/20250905/putin-861833451.html

"Новатэк" создал инновационные технологии в производстве СПГ, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Российский "Новатэк" смог разработать инновационные технологии в производстве сжиженного природного газа (СПГ), которых не существует больше нигде в мире, заявил президент России Владимир Путин. "Вот господин Михельсон (председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон - ред.) сидит, он знает, что такое сжиженный природный газ. Технологий, которых он добился, в мире не существует. Это высокотехнологичная сфера. Я без всякого преувеличения говорю, это не шутка, это не преувеличение, не гипербола какая-то", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

