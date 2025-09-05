https://1prime.ru/20250905/putin-861833743.html

Путин заявил о росте расходов бюджета

2025-09-05T10:00+0300

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ растут, в том числе на развитие инфраструктуры, образования, обороны и СВО, заявил президент России Владимир Путин. "Да, расходы растут. Это связано с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке, потому что они требуют больших денежных ресурсов... Наши расходы, связанные с образованием, со здравоохранением по стране в целом. И расходы в сфере обороны, безопасности, в том числе расходы, связанные с проведением специальной военной операции. Это все расходы", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

