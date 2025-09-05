https://1prime.ru/20250905/putin-861834382.html
Путин положительно оценил идею внедрения ИИ для формирования бюджета
Путин положительно оценил идею внедрения ИИ для формирования бюджета - 05.09.2025
Путин положительно оценил идею внедрения ИИ для формирования бюджета
Президент России Владимир Путин заявил, что положительно относится к идее внедрения ИИ для формирования бюджета. | 05.09.2025, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что положительно относится к идее внедрения ИИ для формирования бюджета. "Положительно", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос ведущей о своем отношении к идее внедрения ИИ для формирования бюджета. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что положительно относится к идее внедрения ИИ для формирования бюджета.
"Положительно", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос ведущей о своем отношении к идее внедрения ИИ для формирования бюджета.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
