https://1prime.ru/20250905/putin-861835312.html
Мир в будущем будет многополярным, заявил Путин
Мир в будущем будет многополярным, заявил Путин - 05.09.2025, ПРАЙМ
Мир в будущем будет многополярным, заявил Путин
Мир в будущем будет многополярным, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T10:19+0300
2025-09-05T10:19+0300
2025-09-05T10:19+0300
политика
газ
рф
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861833141_0:108:3019:1806_1920x0_80_0_0_1c7b0c04406a81112ff304153c170b10.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Мир в будущем будет многополярным, заявил президент РФ Владимир Путин. "Он будет многополярным", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос о том, каким в будущем будет мир - более западным или восточным. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250905/putin-861831863.html
рф
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861833141_233:0:2784:1913_1920x0_80_0_0_3e9b427ab2f9f2945386d0a9dcb6f4a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, рф, владивосток, владимир путин, вэф
Политика, Газ, РФ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Мир в будущем будет многополярным, заявил Путин
Путин: мир в будущем будет многополярным
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Мир в будущем будет многополярным, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Он будет многополярным", - сказал российский лидер на пленарном заседании ВЭФ, отвечая на вопрос о том, каким в будущем будет мир - более западным или восточным.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО, заявил Путин