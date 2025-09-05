https://1prime.ru/20250905/putin-861835750.html

Путин оценил работу правительства по формированию бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ справляется с работой над формированием бюджета, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. "Бюджет строится на сбалансированной основе, и это непростая работа. Это сложная работа, она такая нервная, если можно сказать, потому что добиваться баланса между различными отраслями экономики - непростая задача. Правительство с этим справляется", - отметил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

