Путин оценил работу правительства по формированию бюджета
Путин оценил работу правительства по формированию бюджета - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин оценил работу правительства по формированию бюджета
Правительство РФ справляется с работой над формированием бюджета, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. | 05.09.2025, ПРАЙМ
экономика
рф
владивосток
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ справляется с работой над формированием бюджета, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках ВЭФ. "Бюджет строится на сбалансированной основе, и это непростая работа. Это сложная работа, она такая нервная, если можно сказать, потому что добиваться баланса между различными отраслями экономики - непростая задача. Правительство с этим справляется", - отметил Путин. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
