Путин провел встречу с губернатором Приморского края Кожемяко
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Президент принял главу региона во Владивостоке по окончании пленарного заседания ВЭФ.
