Путин провел встречу с губернатором Приморского края Кожемяко - 05.09.2025
Путин провел встречу с губернатором Приморского края Кожемяко
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T11:00+0300
2025-09-05T11:00+0300
политика
общество
россия
приморский край
владивосток
владимир путин
олег кожемяко
вэф
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Президент принял главу региона во Владивостоке по окончании пленарного заседания ВЭФ.
приморский край
владивосток
общество , россия, приморский край, владивосток, владимир путин, олег кожемяко, вэф
Политика, Общество , РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Владивосток, Владимир Путин, Олег Кожемяко, ВЭФ
11:00 05.09.2025
 
Путин провел встречу с губернатором Приморского края Кожемяко

Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Приморского края Олег Кожемяко во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Президент принял главу региона во Владивостоке по окончании пленарного заседания ВЭФ.
Президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Путин выступил на ВЭФ. Ключевые заявления
10:38
 
