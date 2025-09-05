Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США испугались ответа Путина на планы Запада по Украине - 05.09.2025
В США испугались ответа Путина на планы Запада по Украине
В США испугались ответа Путина на планы Запада по Украине - 05.09.2025, ПРАЙМ
В США испугались ответа Путина на планы Запада по Украине
Владимир Путин дал резкий ответ западным государствам на их планы по размещению военных на территории Украины, сообщает Washington Post. | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин дал резкий ответ западным государствам на их планы по размещению военных на территории Украины, сообщает Washington Post. "Путин заявил, что любые иностранные военные на Украине будут законными целями, резко ответив на обсуждения, которые ведутся американцами и европейцами по поводу отправки сил для выполнения будущего мирного договора", — отмечается в статье. В пятницу Путин подчеркнул, что Москва намерена рассматривать любые войска, находящиеся на территории Украины, как законные цели для поражения. Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже сообщил, что двадцать шесть стран согласились разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня. Мероприятие проходило в смешанном формате под сопредседательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, заявило, что участники договорились усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и не могла вновь стать объектом военной агрессии после завершения конфликта.
14:20 05.09.2025
 
В США испугались ответа Путина на планы Запада по Украине

WP: Путин резко ответил Западу на его план по размещению сил на Украине

МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Владимир Путин дал резкий ответ западным государствам на их планы по размещению военных на территории Украины, сообщает Washington Post.
"Путин заявил, что любые иностранные военные на Украине будут законными целями, резко ответив на обсуждения, которые ведутся американцами и европейцами по поводу отправки сил для выполнения будущего мирного договора", — отмечается в статье.
В пятницу Путин подчеркнул, что Москва намерена рассматривать любые войска, находящиеся на территории Украины, как законные цели для поражения.
Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже сообщил, что двадцать шесть стран согласились разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Мероприятие проходило в смешанном формате под сопредседательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Bloomberg, ссылаясь на источник, заявило, что участники договорились усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и не могла вновь стать объектом военной агрессии после завершения конфликта.
