В РАН назвали главный итог визита Путина в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Главным экономическим итогом визита президента России Владимира Путина в КНР стало подписание меморандума о строительстве газопроводов "Сила Сибири — 2" и "Союз-Восток", заявил РИА Новости на полях ВЭФ директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. Путин находился с визитом в КНР с 31 августа по 3 сентября. Он принял участие в саммите ШОС и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября сообщил, что "Газпром" и китайская CNPS подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз-Восток". "Для крупного бизнеса и в целом для российской экономики самым важным решением стало подписание меморандума по строительству "Силы Сибири 2". Это сделка, которую ожидали довольно давно, и то, что сейчас политическое решение было принято, это, конечно, большой прорыв и большой успех", - сказал Бабаев. По его словам, важным итогом визита также стала отмена китайских виз для россиян. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан России. "Это серьезным образом ускорит "разворот на восток". Уже сегодня сотни тысяч россиян едут в Китай как туристы, как бизнесмены, как студенты. Думаю, что этот поток сейчас будет увеличиваться динамичными темпами благодаря безвизовому режиму", - сказал Бабаев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

