Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РАН назвали главный итог визита Путина в Китай - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/putin-861856210.html
В РАН назвали главный итог визита Путина в Китай
В РАН назвали главный итог визита Путина в Китай - 05.09.2025, ПРАЙМ
В РАН назвали главный итог визита Путина в Китай
Главным экономическим итогом визита президента России Владимира Путина в КНР стало подписание меморандума о строительстве газопроводов "Сила Сибири — 2" и... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T15:49+0300
2025-09-05T15:49+0300
экономика
газ
россия
китай
монголия
владивосток
владимир путин
алексей миллер
газпром
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761316_0:164:3056:1883_1920x0_80_0_0_2402dd4c3139e0979759f42f99b8baa9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Главным экономическим итогом визита президента России Владимира Путина в КНР стало подписание меморандума о строительстве газопроводов "Сила Сибири — 2" и "Союз-Восток", заявил РИА Новости на полях ВЭФ директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. Путин находился с визитом в КНР с 31 августа по 3 сентября. Он принял участие в саммите ШОС и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября сообщил, что "Газпром" и китайская CNPS подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз-Восток". "Для крупного бизнеса и в целом для российской экономики самым важным решением стало подписание меморандума по строительству "Силы Сибири 2". Это сделка, которую ожидали довольно давно, и то, что сейчас политическое решение было принято, это, конечно, большой прорыв и большой успех", - сказал Бабаев. По его словам, важным итогом визита также стала отмена китайских виз для россиян. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан России. "Это серьезным образом ускорит "разворот на восток". Уже сегодня сотни тысяч россиян едут в Китай как туристы, как бизнесмены, как студенты. Думаю, что этот поток сейчас будет увеличиваться динамичными темпами благодаря безвизовому режиму", - сказал Бабаев. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/putin-861826277.html
китай
монголия
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761316_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_98e4be584676ac23a519f35a1448297f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, китай, монголия, владивосток, владимир путин, алексей миллер, газпром, ран, шос, газопровод "сила сибири"
Экономика, Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, МОНГОЛИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Алексей Миллер, Газпром, РАН, ШОС, Газопровод "Сила Сибири"
15:49 05.09.2025
 
В РАН назвали главный итог визита Путина в Китай

Бабаев: меморандум о "Силе Сибири — 2" стал главным итогом визита Путина в КНР

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Китай
Официальный визит президента Владимира Путина в Китай - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Главным экономическим итогом визита президента России Владимира Путина в КНР стало подписание меморандума о строительстве газопроводов "Сила Сибири — 2" и "Союз-Восток", заявил РИА Новости на полях ВЭФ директор института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев.
Путин находился с визитом в КНР с 31 августа по 3 сентября. Он принял участие в саммите ШОС и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 сентября сообщил, что "Газпром" и китайская CNPS подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз-Восток".
"Для крупного бизнеса и в целом для российской экономики самым важным решением стало подписание меморандума по строительству "Силы Сибири 2". Это сделка, которую ожидали довольно давно, и то, что сейчас политическое решение было принято, это, конечно, большой прорыв и большой успех", - сказал Бабаев.
По его словам, важным итогом визита также стала отмена китайских виз для россиян.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан России.
"Это серьезным образом ускорит "разворот на восток". Уже сегодня сотни тысяч россиян едут в Китай как туристы, как бизнесмены, как студенты. Думаю, что этот поток сейчас будет увеличиваться динамичными темпами благодаря безвизовому режиму", - сказал Бабаев.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ-2025. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Путин назвал газопровод "Сила Сибири — 2" взаимовыгодным проектом
08:59
 
ЭкономикаГазРОССИЯКИТАЙМОНГОЛИЯВладивостокВладимир ПутинАлексей МиллерГазпромРАНШОСГазопровод "Сила Сибири"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала