Россия должна выходить на мировые рынки ракетных двигателей, заявил Путин
2025-09-05T23:01+0300
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики. "Важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей. Причем мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
