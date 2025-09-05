Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия должна выходить на мировые рынки ракетных двигателей, заявил Путин - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/putin-861870897.html
Россия должна выходить на мировые рынки ракетных двигателей, заявил Путин
Россия должна выходить на мировые рынки ракетных двигателей, заявил Путин - 05.09.2025, ПРАЙМ
Россия должна выходить на мировые рынки ракетных двигателей, заявил Путин
Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T23:01+0300
2025-09-05T23:01+0300
россия
промышленность
рф
самара
владимир путин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861870744_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c14e50eef5e0b992b0fdba2a56e895d6.jpg
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики. "Важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей. Причем мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
https://1prime.ru/20250905/rossiya-861870522.html
рф
самара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861870744_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_85ef8a2d128a64bd8e5d94f70cf81353.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, рф, самара, владимир путин, мировая экономика
РОССИЯ, Промышленность, РФ, САМАРА, Владимир Путин, Мировая экономика
23:01 05.09.2025
 
Россия должна выходить на мировые рынки ракетных двигателей, заявил Путин

Путин заявил о необходимости выхода России на мировые рынки ракетных двигателей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк Макет двигателя РД-171МВ
 Макет двигателя РД-171МВ - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Макет двигателя РД-171МВ. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия должна не только закрывать свои потребности в производстве ракетных двигателей, но и выходить на мировые рынки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики.
"Важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей. Причем мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о повышенном интересе к двигателю ПД-26
22:59
 
РОССИЯПромышленностьРФСАМАРАВладимир ПутинМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала