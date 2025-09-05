https://1prime.ru/20250905/putin-861871049.html
Путин отметил важность разработки двигателей для ТЭК
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях санкций России удалось разработать двигатели для отрасли топливно-энергетического комплекса, подчеркнув крайнюю важность данной темы. "В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики. Они активно используются, в том числе в газотранспортной инфраструктуре. С учетом наших больших планов по газификации регионов России, по новым экспортным маршрутам, включая проект "Сила Сибири 2", это крайне важная тема", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам двигателестроения.
