Путин отметил важность разработки двигателей для ТЭК

Путин отметил важность разработки двигателей для ТЭК

2025-09-05T23:02+0300

САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях санкций России удалось разработать двигатели для отрасли топливно-энергетического комплекса, подчеркнув крайнюю важность данной темы. "В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики. Они активно используются, в том числе в газотранспортной инфраструктуре. С учетом наших больших планов по газификации регионов России, по новым экспортным маршрутам, включая проект "Сила Сибири 2", это крайне важная тема", - сказал глава государства в ходе совещания по вопросам двигателестроения.

