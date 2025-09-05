https://1prime.ru/20250905/putin-861871255.html
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин.
2025-09-05T23:04+0300
2025-09-05T23:04+0300
2025-09-05T23:04+0300
россия
самара
владимир путин
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин. "Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
