Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26

Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26 - 05.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26

Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05

2025-09-05T23:04+0300

2025-09-05T23:04+0300

бизнес

россия

самара

владимир путин

мировая экономика

САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин. "Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.

самара

