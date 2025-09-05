Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26 - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26 - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T23:04+0300
2025-09-05T23:04+0300
бизнес
россия
самара
владимир путин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83812/82/838128205_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_c38ea3948e460223403ef69010352389.jpg
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин. "Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
самара
бизнес, россия, самара, владимир путин, мировая экономика
Бизнес, РОССИЯ, САМАРА, Владимир Путин, Мировая экономика
23:04 05.09.2025
 
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26

Путин: ПД-26 позволит построить широкофюзеляжный пассажирский лайнер

© РИА Новости . Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения, завил президент России Владимир Путин.
"Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Президент РФ В. Путин
Путин отметил важность разработки двигателей для ТЭК
23:02
 
БизнесРОССИЯСАМАРАВладимир ПутинМировая экономика
 
 
