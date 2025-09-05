Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил наращивать производство турбины ГТД 110М - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин поручил наращивать производство турбины ГТД 110М
Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и... | 05.09.2025, ПРАЙМ
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и пользуется спросом. "Сейчас только показывали – это ГТД 110 М, который ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
23:12 05.09.2025
 
Путин поручил наращивать производство турбины ГТД 110М

САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и пользуется спросом.
"Сейчас только показывали – это ГТД 110 М, который ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
