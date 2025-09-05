https://1prime.ru/20250905/putin-861871503.html
Путин поручил наращивать производство турбины ГТД 110М
Путин поручил наращивать производство турбины ГТД 110М - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин поручил наращивать производство турбины ГТД 110М
Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T23:12+0300
2025-09-05T23:12+0300
2025-09-05T23:12+0300
газ
россия
бизнес
самара
владимир путин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83748/45/837484580_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_01aaa8427bd55c7b8d7c34b087a58d4b.jpg
САМАРА, 5 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М, которая по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги и пользуется спросом. "Сейчас только показывали – это ГТД 110 М, который ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции", - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
https://1prime.ru/20250905/putin-861871255.html
самара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83748/45/837484580_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a1e80cce049fe51d96b3441c989a68a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, россия, бизнес, самара, владимир путин, мировая экономика
Газ, РОССИЯ, Бизнес, САМАРА, Владимир Путин, Мировая экономика
Путин поручил наращивать производство турбины ГТД 110М
Путин поручил наращивать производство газовой турбины ГТД 110М