Путин рассказал о поставках авиадвигателей за четыре года
Путин рассказал о поставках авиадвигателей за четыре года - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о поставках авиадвигателей за четыре года
За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин. "Только за последние 4 года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов: с 791 до 1227 штук" - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
