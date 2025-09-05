Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о поставках авиадвигателей за четыре года - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о поставках авиадвигателей за четыре года
Путин рассказал о поставках авиадвигателей за четыре года - 05.09.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о поставках авиадвигателей за четыре года
За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин. | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T23:21+0300
2025-09-05T23:21+0300
россия
самара
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84068/50/840685008_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_2a41df1cc921abda5dc8b7b60237861f.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин. "Только за последние 4 года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов: с 791 до 1227 штук" - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
самара
россия, самара, владимир путин
РОССИЯ, САМАРА, Владимир Путин
23:21 05.09.2025
 
Путин рассказал о поставках авиадвигателей за четыре года

Путин: за четыре года число поставленных авиадвигателей выросло на 50 процентов

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. За четыре года число поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50%, сообщил президент России Владимир Путин.
"Только за последние 4 года количество поставленных авиадвигателей увеличилось более чем на 50 процентов: с 791 до 1227 штук" - сказал Путин на совещании по вопросам двигателестроения в Самаре.
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Путин рассказал о перспективах разработки двигателя ПД-26
РОССИЯ САМАРА Владимир Путин
 
 
