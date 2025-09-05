В МЭР рассказали о росте процента расчетов в нацвалюте в торговле стран СНГ

https://1prime.ru/20250905/raschety-861843305.html

ДУШАНБЕ, 5 сен – ПРАЙМ. В торговле стран СНГ растет процент расчетов в национальной валюте, переход на такие расчеты позволяет сэкономить существенные суммы при сокращении затрат на конвертацию, заявил РИА Новости заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев. В пятницу в Душанбе состоялось заседание Экономического совета СНГ, на котором было рассмотрено 27 вопросов. "Постоянно растет и углубляется процент расчетов в нацвалюте (между странами Содружества - ред.). Это эффективно, потому что это дешевле. С рядом стран СНГ мы четко понимаем, что переход на нацвалюту позволяет сэкономить существенные суммы при сокращении затрат на конвертацию", - сказал Ильичев. Он отметил, что несмотря на санкции страны СНГ переориентируются на более тесное взаимодействие с соседними странами, и в этом плане эффект этих санкций смягчается. Российский замминистра также отметил, что Экономический совет СНГ – полезная площадка для обсуждения вопросов и проблем в торговом взаимодействии и барьеров между странами, которые в последнее время, скорее, нарастают. По его словам, кроме того, эта площадка может быть неплохим дополнением к взаимодействию в Евразийском союзе и СНГ. Касаясь объема российско-таджикского товарооборота в текущем году, он предложил посмотреть, что будет с ценами на энергоресурсы, которые и будут влиять на взаимный товарооборот. Объем взаимной торговли России и Таджикистана за январь–июнь 2025 года составил 1,1 миллиарда долларов, что на 10% выше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

