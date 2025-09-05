Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МВД рассказали о мошеннической рассылке для пенсионеров - 05.09.2025
В МВД рассказали о мошеннической рассылке для пенсионеров
В МВД рассказали о мошеннической рассылке для пенсионеров - 05.09.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о мошеннической рассылке для пенсионеров
Рассылка с приглашением вступить в канал с необходимой информацией для пенсионеров от якобы Пенсионного фонда является мошеннической, предупреждает управление... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T18:31+0300
2025-09-05T18:31+0300
общество
россия
мвд
пенсионный фонд россии
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922389_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93aef6d0dcb4b815b908fa1f9bfa15f4.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Рассылка с приглашением вступить в канал с необходимой информацией для пенсионеров от якобы Пенсионного фонда является мошеннической, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Управление продемонстрировало в Telegram-канале материалы, на которых изображено сообщение якобы от Пенсионного фонда (ПФР), в котором гражданина приглашают в канал, в котором собрана вся необходимая информация для пенсионеров. "Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки… Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него", - говорится в материалах. В управлении напомнили, что 1 января 2023 года ПФР и Фонд социального страхования (ФСС) были объединены в единую структуру — Социальный фонд России (СФР). В МВД также призвали разъяснять родственникам старшего поколения новости, показывать им примеры фейков, поддельных документов и вредоносных приложений.
18:31 05.09.2025
 
В МВД рассказали о мошеннической рассылке для пенсионеров

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Рассылка с приглашением вступить в канал с необходимой информацией для пенсионеров от якобы Пенсионного фонда является мошеннической, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Управление продемонстрировало в Telegram-канале материалы, на которых изображено сообщение якобы от Пенсионного фонда (ПФР), в котором гражданина приглашают в канал, в котором собрана вся необходимая информация для пенсионеров.
"Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки… Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него", - говорится в материалах.
В управлении напомнили, что 1 января 2023 года ПФР и Фонд социального страхования (ФСС) были объединены в единую структуру — Социальный фонд России (СФР).
В МВД также призвали разъяснять родственникам старшего поколения новости, показывать им примеры фейков, поддельных документов и вредоносных приложений.
