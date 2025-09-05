https://1prime.ru/20250905/region-861814215.html

Четыре региона Дальнего Востока начнут выпуск народных облигаций

Четыре региона Дальнего Востока начнут выпуск народных облигаций - 05.09.2025, ПРАЙМ

Четыре региона Дальнего Востока начнут выпуск народных облигаций

Четыре региона Дальнего Востока в сентябре-ноябре начнут выпуск народных облигаций для мастер-планов территорий, сообщила в интервью РИА Новости на Восточном... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T04:54+0300

2025-09-05T04:54+0300

2025-09-05T04:54+0300

россия

экономика

дальний восток

якутск

амурская область

минвостокразвития

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861814215.jpg?1757037242

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Четыре региона Дальнего Востока в сентябре-ноябре начнут выпуск народных облигаций для мастер-планов территорий, сообщила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме замглавы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева. "Да, в этом году планируется выпуск облигаций четырьмя территориями. Надеемся, в сентябре, может быть, в начале октября выйдут народные облигации в городе Якутске, и они будут направлены на озеленение города. Это тоже важная составляющая мастер-плана развития города. Выйдут народные облигации Амурской области, и они тоже будут направлены в том числе на социальные объекты, включенные в мастер-планирование", - сказала Нургалиева. По ее словам, также выйдут народные облигации Чукотского автономного округа. Регион планирует 140 миллионов рублей направить на благоустройство самых больших дворовых территорий в Анадыре. "И до конца года планируют выпуск народных облигаций Магаданская область - на два ключевых объекта мастер-плана Магадана. Это два крупнейших инфраструктурных объекта, которые будут на территории. Сейчас общий объем 2,2 миллиарда рублей. То есть три региона - в сентябре, в начале октября, один регион планирует выпуск ближе к ноябрю. Я уверена, что они разлетятся моментально", - отметила собеседница. Она добавила, что отмечается большой отклик у населения по мастер-планам, кроме того, эти облигации - это возвратный инструмент. "Вернутся деньги с доходом, который будет выше, чем ключевая ставка. И где-то это будет выгоднее даже, чем вложить деньги в депозит. Мне кажется, вложить деньги в облигацию и увидеть, как потом твой город получил новый парк, новую больницу или озеленился, морально, эмоционально приятнее, чем просто получить доход по депозиту. Тем более что ты получаешь либо такие же, либо более высокие доходы, чем по депозиту. Ты видишь результат своей работы, вовлекаешься в нее. Поэтому я убеждена, что эти облигации будут востребованы", - рассказала Нургалиева. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

дальний восток

якутск

амурская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, якутск, амурская область, минвостокразвития