Китайское агентство присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА"
Китайское агентство присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА"
2025-09-05T12:06+0300
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА" по национальной шкале Китая, прогноз – стабильный, сообщил "Газпром". "Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило ПАО "Газпром" высокие долгосрочные кредитные рейтинги. По международной шкале компании присвоен рейтинг "А-i", по национальной шкале Китая – "ААА" (наивысший); прогноз – стабильный", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА" по национальной шкале Китая, прогноз – стабильный, сообщил "Газпром".
"Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило ПАО "Газпром" высокие долгосрочные кредитные рейтинги. По международной шкале компании присвоен рейтинг "А-i", по национальной шкале Китая – "ААА" (наивысший); прогноз – стабильный", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
