Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайское агентство присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА" - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250905/reyting-861842044.html
Китайское агентство присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА"
Китайское агентство присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА" - 05.09.2025, ПРАЙМ
Китайское агентство присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА"
Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА" по национальной шкале Китая, прогноз – стабильный, сообщил... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T12:06+0300
2025-09-05T12:06+0300
экономика
газ
китай
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_02ab4347210c04303bbba4022f1744f7.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА" по национальной шкале Китая, прогноз – стабильный, сообщил "Газпром". "Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило ПАО "Газпром" высокие долгосрочные кредитные рейтинги. По международной шкале компании присвоен рейтинг "А-i", по национальной шкале Китая – "ААА" (наивысший); прогноз – стабильный", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
https://1prime.ru/20250905/gazprom-861836207.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83091/08/830910844_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_42ee2dbfb39ea2072c9deff4a8acfe5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, китай, газпром
Экономика, Газ, КИТАЙ, Газпром
12:06 05.09.2025
 
Китайское агентство присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА"

CSCI Pengyuan присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА"

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА" по национальной шкале Китая, прогноз – стабильный, сообщил "Газпром".
"Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило ПАО "Газпром" высокие долгосрочные кредитные рейтинги. По международной шкале компании присвоен рейтинг "А-i", по национальной шкале Китая – "ААА" (наивысший); прогноз – стабильный", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Логотип компании Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
"Газпром" договорился об увеличении поставок газа в Казахстан
10:31
 
ЭкономикаГазКИТАЙГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала