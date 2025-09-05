https://1prime.ru/20250905/reyting-861842044.html

Китайское агентство присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА"

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило "Газпрому" наивысший кредитный рейтинг "ААА" по национальной шкале Китая, прогноз – стабильный, сообщил "Газпром". "Китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило ПАО "Газпром" высокие долгосрочные кредитные рейтинги. По международной шкале компании присвоен рейтинг "А-i", по национальной шкале Китая – "ААА" (наивысший); прогноз – стабильный", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

