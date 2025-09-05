ЦБ отметил рост международных резервов России в августе

https://1prime.ru/20250905/rezervy-861856951.html
Международные резервы России по состоянию на утро 1 сентября увеличились до 689,458 миллиарда долларов с 681,489 миллиарда на 1 августа, сообщил Банк России.
экономика
финансы
россия
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России по состоянию на утро 1 сентября увеличились до 689,458 миллиарда долларов с 681,489 миллиарда на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за август резервы увеличились на 7,969 миллиарда долларов, или примерно на 1,2%.
Новости
Международные резервы России увеличились за август на 1,2%
