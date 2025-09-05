Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отметил рост международных резервов России в августе - 05.09.2025
ЦБ отметил рост международных резервов России в августе
Международные резервы России по состоянию на утро 1 сентября увеличились до 689,458 миллиарда долларов с 681,489 миллиарда на 1 августа, сообщил Банк России. | 05.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России по состоянию на утро 1 сентября увеличились до 689,458 миллиарда долларов с 681,489 миллиарда на 1 августа, сообщил Банк России. Таким образом, за август резервы увеличились на 7,969 миллиарда долларов, или примерно на 1,2%.
Экономика, Финансы, РОССИЯ
16:08 05.09.2025
 
ЦБ отметил рост международных резервов России в августе

Международные резервы России увеличились за август на 1,2%

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Международные резервы России по состоянию на утро 1 сентября увеличились до 689,458 миллиарда долларов с 681,489 миллиарда на 1 августа, сообщил Банк России.
Таким образом, за август резервы увеличились на 7,969 миллиарда долларов, или примерно на 1,2%.
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
