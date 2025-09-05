https://1prime.ru/20250905/rezervy-861857095.html

Золотые резервы России впервые превысили 250 миллиардов долларов

Золотые резервы России впервые превысили 250 миллиардов долларов - 05.09.2025, ПРАЙМ

Золотые резервы России впервые превысили 250 миллиардов долларов

Стоимость золотых резервов России по итогам августа вернулась к росту, впервые в истории превысив отметку в 250 миллиардов долларов, его доля в резервах... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T16:12+0300

2025-09-05T16:12+0300

2025-09-05T16:12+0300

экономика

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/75698/62/756986226_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_df941b194a515cfb1ef657919c4e3c46.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам августа вернулась к росту, впервые в истории превысив отметку в 250 миллиардов долларов, его доля в резервах достигла 37%, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 сентября выросли до 689,5 миллиарда долларов с 681,5 миллиарда на 1 августа. Вложения России в золото в конце лета после небольшого снижения в июле вернулись к росту - на 2,6%, достигнув рекордных в современной истории 255 миллиардов долларов. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 37% с 36,5% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

https://1prime.ru/20250905/zoloto-861825502.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия