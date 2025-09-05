https://1prime.ru/20250905/rezervy-861857095.html
Золотые резервы России впервые превысили 250 миллиардов долларов
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам августа вернулась к росту, впервые в истории превысив отметку в 250 миллиардов долларов, его доля в резервах достигла 37%, следует из данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 сентября выросли до 689,5 миллиарда долларов с 681,5 миллиарда на 1 августа. Вложения России в золото в конце лета после небольшого снижения в июле вернулись к росту - на 2,6%, достигнув рекордных в современной истории 255 миллиардов долларов. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 37% с 36,5% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
