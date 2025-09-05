Резидент ТОР "Забайкалье" к 2029 году построит крупный склад в Чите

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" к 2029 году построит крупный складской комплекс в Чите, объём вложений составит 4 миллиарда рублей, соответствующее соглашение подписали на ВЭФ, сообщает правительство региона. "На полях Х Восточного экономического форума специализированный застройщик "ТрансСтройДевелопмент", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Забайкальского края подписали соглашение о строительстве складского комплекса в Чите... Проект планируется реализовать к 2029 году. Земельный участок для склада уже предварительно подобран... Объём вложений составит четыре миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Предполагается, что площадь комплекса составит 20 тысяч квадратных метров, будет создано 200 новых рабочих мест, информируют власти. Компания "ТСД" как резидент ТОР "Забайкалье", по информации её генерального директора Кирилла Каменева, уже реализует в регионе ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере жилищного строительства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума..
06:04 05.09.2025
 
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Резидент территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" к 2029 году построит крупный складской комплекс в Чите, объём вложений составит 4 миллиарда рублей, соответствующее соглашение подписали на ВЭФ, сообщает правительство региона.
"На полях Х Восточного экономического форума специализированный застройщик "ТрансСтройДевелопмент", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и правительство Забайкальского края подписали соглашение о строительстве складского комплекса в Чите... Проект планируется реализовать к 2029 году. Земельный участок для склада уже предварительно подобран... Объём вложений составит четыре миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Предполагается, что площадь комплекса составит 20 тысяч квадратных метров, будет создано 200 новых рабочих мест, информируют власти.
Компания "ТСД" как резидент ТОР "Забайкалье", по информации её генерального директора Кирилла Каменева, уже реализует в регионе ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере жилищного строительства.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума..
 
