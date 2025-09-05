Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05.09.2025, ПРАЙМ
Резиденты МТОР смогут реализовывать инвестпроекты при минимальном давлении
Резиденты МТОР смогут реализовывать инвестпроекты при минимальном давлении - 05.09.2025, ПРАЙМ
Резиденты МТОР смогут реализовывать инвестпроекты при минимальном давлении
Резиденты международных территорий опережающего развития (МТОР) смогут реализовывать инвестпроекты при минимальном административном давлении, а их проверки... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T03:59+0300
2025-09-05T03:59+0300
экономика
бизнес
россия
москва
владивосток
алексей чекунков
минвостокразвития
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Резиденты международных территорий опережающего развития (МТОР) смогут реализовывать инвестпроекты при минимальном административном давлении, а их проверки необходимо будет согласовывать с Москвой, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он напомнил, что подписан закон о МТОР, который, по его мнению, является ответом на санкции, на необходимость создать и для международных инвесторов комфортные условия, независимо ни от какого давления, ни от каких вторичных рисков. "Хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру за очень конструктивный подход и согласование особых условий контрольно-надзорной деятельности в рамках международных территорий опережающего развития, которые позволят совместным предприятиям, привлекающим технологии, компетенции, инвестиции из-за рубежа, реализовывать инвестиционные проекты при минимальном административном давлении. Любые проверки должны будут согласовываться Москвой, недостаточно будет только регионального уровня, чтобы зайти с проверкой к резиденту международной территории опережающего развития", - сказал Чекунков на сессии ВЭФ-2025 "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
бизнес, россия, москва, владивосток, алексей чекунков, минвостокразвития
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владивосток, Алексей Чекунков, Минвостокразвития
03:59 05.09.2025
 
Резиденты МТОР смогут реализовывать инвестпроекты при минимальном давлении

Чекунков: резиденты МТОР смогут реализовывать инвестпроекты при минимальном давлении

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Резиденты международных территорий опережающего развития (МТОР) смогут реализовывать инвестпроекты при минимальном административном давлении, а их проверки необходимо будет согласовывать с Москвой, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Он напомнил, что подписан закон о МТОР, который, по его мнению, является ответом на санкции, на необходимость создать и для международных инвесторов комфортные условия, независимо ни от какого давления, ни от каких вторичных рисков.
"Хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру за очень конструктивный подход и согласование особых условий контрольно-надзорной деятельности в рамках международных территорий опережающего развития, которые позволят совместным предприятиям, привлекающим технологии, компетенции, инвестиции из-за рубежа, реализовывать инвестиционные проекты при минимальном административном давлении. Любые проверки должны будут согласовываться Москвой, недостаточно будет только регионального уровня, чтобы зайти с проверкой к резиденту международной территории опережающего развития", - сказал Чекунков на сессии ВЭФ-2025 "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
