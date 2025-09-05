https://1prime.ru/20250905/rosselkhoznadzor-861858599.html
Россельхознадзор изъял из оборота греческий ветеринарный препарат
2025-09-05T16:55+0300
россия
греция
россельхознадзор
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в гражданском обороте некачественный ветпрепарат "Ветциклин" из Греции и принял решение о его изъятии из гражданского оборота приостановке обращения на территории России, сообщило ведомство. "Россельхознадзор сообщает о выявлении некачественного ветеринарного препарата для лечения бактериальных инфекций телят, свиней и сельскохозяйственных птиц "Ветциклин" — серия 42210655, срок годности до 3 июня 2027 года производства "Vethellas S.A" (Греция)", - говорится в сообщении. В серии этого антибиотика обнаружены нарушения при производстве препарата, которые влияют на его эффективность. "Службой принято решение об изъятии из гражданского оборота и приостановке обращения на территории России вышеуказанной серии лексредства греческого производителя", - добавило ведомство.
греция
