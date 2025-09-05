Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россельхознадзор изъял из оборота греческий ветеринарный препарат - 05.09.2025
Россельхознадзор изъял из оборота греческий ветеринарный препарат
2025-09-05T16:55+0300
2025-09-05T16:55+0300
россия
греция
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861858446_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_c80238b7e6713668bd2379a065627cc2.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в гражданском обороте некачественный ветпрепарат "Ветциклин" из Греции и принял решение о его изъятии из гражданского оборота приостановке обращения на территории России, сообщило ведомство. "Россельхознадзор сообщает о выявлении некачественного ветеринарного препарата для лечения бактериальных инфекций телят, свиней и сельскохозяйственных птиц "Ветциклин" — серия 42210655, срок годности до 3 июня 2027 года производства "Vethellas S.A" (Греция)", - говорится в сообщении. В серии этого антибиотика обнаружены нарушения при производстве препарата, которые влияют на его эффективность. "Службой принято решение об изъятии из гражданского оборота и приостановке обращения на территории России вышеуказанной серии лексредства греческого производителя", - добавило ведомство.
РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, Россельхознадзор
16:55 05.09.2025
 
Россельхознадзор изъял из оборота греческий ветеринарный препарат

Россельхознадзор изъял из оборота антибиотик «Ветциклин» из Греции

© РИА Новости . Евгений Биятов
Сотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в гражданском обороте некачественный ветпрепарат "Ветциклин" из Греции и принял решение о его изъятии из гражданского оборота приостановке обращения на территории России, сообщило ведомство.
"Россельхознадзор сообщает о выявлении некачественного ветеринарного препарата для лечения бактериальных инфекций телят, свиней и сельскохозяйственных птиц "Ветциклин" — серия 42210655, срок годности до 3 июня 2027 года производства "Vethellas S.A" (Греция)", - говорится в сообщении.
В серии этого антибиотика обнаружены нарушения при производстве препарата, которые влияют на его эффективность.
"Службой принято решение об изъятии из гражданского оборота и приостановке обращения на территории России вышеуказанной серии лексредства греческого производителя", - добавило ведомство.
