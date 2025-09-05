https://1prime.ru/20250905/rosselkhoznadzor-861858599.html

Россельхознадзор изъял из оборота греческий ветеринарный препарат

Россельхознадзор изъял из оборота греческий ветеринарный препарат - 05.09.2025, ПРАЙМ

Россельхознадзор изъял из оборота греческий ветеринарный препарат

Россельхознадзор выявил в гражданском обороте некачественный ветпрепарат "Ветциклин" из Греции и принял решение о его изъятии из гражданского оборота... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T16:55+0300

2025-09-05T16:55+0300

2025-09-05T16:55+0300

россия

греция

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861858446_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_c80238b7e6713668bd2379a065627cc2.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россельхознадзор выявил в гражданском обороте некачественный ветпрепарат "Ветциклин" из Греции и принял решение о его изъятии из гражданского оборота приостановке обращения на территории России, сообщило ведомство. "Россельхознадзор сообщает о выявлении некачественного ветеринарного препарата для лечения бактериальных инфекций телят, свиней и сельскохозяйственных птиц "Ветциклин" — серия 42210655, срок годности до 3 июня 2027 года производства "Vethellas S.A" (Греция)", - говорится в сообщении. В серии этого антибиотика обнаружены нарушения при производстве препарата, которые влияют на его эффективность. "Службой принято решение об изъятии из гражданского оборота и приостановке обращения на территории России вышеуказанной серии лексредства греческого производителя", - добавило ведомство.

https://1prime.ru/20250707/rosselkhoznadzor-859252701.html

греция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, греция, россельхознадзор