В России снизят административные барьеры при трудоустройстве подростков - 05.09.2025, ПРАЙМ
В России снизят административные барьеры при трудоустройстве подростков
В России снизят административные барьеры при трудоустройстве подростков - 05.09.2025, ПРАЙМ
В России снизят административные барьеры при трудоустройстве подростков
Власти России намерены снизить административные барьеры при трудоустройстве несовершеннолетних от 14 до 17 лет, в том числе молодых людей с ограничениями по... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T02:31+0300
2025-09-05T02:31+0300
общество
бизнес
экономика
рф
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Власти России намерены снизить административные барьеры при трудоустройстве несовершеннолетних от 14 до 17 лет, в том числе молодых людей с ограничениями по здоровью, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующие меры содержатся в плане реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года, который утвердил кабмин. Одно из мероприятий плана подразумевает снижение административных барьеров при трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, в том числе молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Кроме того, власти намерены развивать инфраструктуру подростковой занятости. Соответствующие мероприятия планируют реализовать в 2026-2030 годах. Как ожидается, в результате в регионах России будут внедрены стандарты трудоустройства несовершеннолетних граждан. Ответственными исполнителями этих мероприятий будут уполномоченный при президенте по правам ребенка, а также исполнительные органы субъектов РФ.
рф
общество , бизнес, рф
Общество , Бизнес, Экономика, РФ
02:31 05.09.2025
 
В России снизят административные барьеры при трудоустройстве подростков

Правительство снизит административные барьеры при трудоустройстве несовершеннолетних

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Власти России намерены снизить административные барьеры при трудоустройстве несовершеннолетних от 14 до 17 лет, в том числе молодых людей с ограничениями по здоровью, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие меры содержатся в плане реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года, который утвердил кабмин.
Одно из мероприятий плана подразумевает снижение административных барьеров при трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, в том числе молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Кроме того, власти намерены развивать инфраструктуру подростковой занятости.
Соответствующие мероприятия планируют реализовать в 2026-2030 годах. Как ожидается, в результате в регионах России будут внедрены стандарты трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Ответственными исполнителями этих мероприятий будут уполномоченный при президенте по правам ребенка, а также исполнительные органы субъектов РФ.
 
ЭкономикаОбществоБизнесРФ
 
 
