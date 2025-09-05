https://1prime.ru/20250905/rossija-861810391.html

В России снизят административные барьеры при трудоустройстве подростков

В России снизят административные барьеры при трудоустройстве подростков

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Власти России намерены снизить административные барьеры при трудоустройстве несовершеннолетних от 14 до 17 лет, в том числе молодых людей с ограничениями по здоровью, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Соответствующие меры содержатся в плане реализации Стратегии молодежной политики до 2030 года, который утвердил кабмин. Одно из мероприятий плана подразумевает снижение административных барьеров при трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, в том числе молодых граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Кроме того, власти намерены развивать инфраструктуру подростковой занятости. Соответствующие мероприятия планируют реализовать в 2026-2030 годах. Как ожидается, в результате в регионах России будут внедрены стандарты трудоустройства несовершеннолетних граждан. Ответственными исполнителями этих мероприятий будут уполномоченный при президенте по правам ребенка, а также исполнительные органы субъектов РФ.

