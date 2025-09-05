https://1prime.ru/20250905/rossija-861812726.html

Россия готова к сотрудничеству с Индией

Россия готова к сотрудничеству с Индией - 05.09.2025, ПРАЙМ

Россия готова к сотрудничеству с Индией

Россия готова к сотрудничеству с Индией и ждет интересных предложений от деловых кругов, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T03:59+0300

2025-09-05T03:59+0300

2025-09-05T03:59+0300

россия

экономика

индия

рф

владивосток

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861812726.jpg?1757033956

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Россия готова к сотрудничеству с Индией и ждет интересных предложений от деловых кругов, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев на сессии "Бизнес-диалог Россия – Индия" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Долгие годы в наших отношениях доминировало сотрудничество в сфере оборонной промышленности, энергетики. Эти сферы по-прежнему остаются актуальными, но мы видим хороший тренд на усиление взаимодействия в других сферах, в частности, во всех отраслях промышленности... Сегодня мы видим, что в значительно увеличившемся за последние пять лет товарообороте, который вырос в семь раз, все четче проявляются тенденции по наращиванию торговли промышленными товарами как в экспорте из России, так и в импорте из Индии", - отметил Груздев. В качестве примера он привел сотрудничество в сферах химической промышленности, удобрений, металлургии. "Из перспективных направлений мы видим железнодорожное машиностроение... Мы говорим сегодня о комплексной программе сотрудничества с железнодорожным транспортом, модернизации действующих железнодорожных путей, создании новых, цифровизации, а также поставке подвижного состава", - сказал Груздев. Среди других сфер сотрудничества замглавы Минпромторга назвал энергетическое машиностроение, фармацевтическую промышленность, горнодобывающий сектор Индии и гражданское авиастроение. "Много еще секторов, о которых можно говорить… Действительно, сегодня этот потенциал велик, но раскрыть его можно только через практическое взаимодействие деловых кругов. На уровне правительства все необходимые административные меры поддержки и существуют, и внедряются, но решение принимает бизнес. Хочется лишь призвать присутствующих сегодня в аудитории и тех, кто слушает сессию, быть более активными, более решительными… Мы призываем индийский бизнес более активно вступать во взаимодействие с российскими компаниями. А российским компаниям, конечно же, понимать, что Индия – это очень динамично развивающийся рынок", - добавил Груздев. Он подчеркнул, что Индия – второй по значимости торговый партнер России, РФ готова всецело этому содействовать. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

индия

рф

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, рф, владивосток, минпромторг