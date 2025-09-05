Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия готова к сотрудничеству с Индией - 05.09.2025, ПРАЙМ
Россия готова к сотрудничеству с Индией
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Россия готова к сотрудничеству с Индией и ждет интересных предложений от деловых кругов, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев на сессии "Бизнес-диалог Россия – Индия" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). "Долгие годы в наших отношениях доминировало сотрудничество в сфере оборонной промышленности, энергетики. Эти сферы по-прежнему остаются актуальными, но мы видим хороший тренд на усиление взаимодействия в других сферах, в частности, во всех отраслях промышленности... Сегодня мы видим, что в значительно увеличившемся за последние пять лет товарообороте, который вырос в семь раз, все четче проявляются тенденции по наращиванию торговли промышленными товарами как в экспорте из России, так и в импорте из Индии", - отметил Груздев. В качестве примера он привел сотрудничество в сферах химической промышленности, удобрений, металлургии. "Из перспективных направлений мы видим железнодорожное машиностроение... Мы говорим сегодня о комплексной программе сотрудничества с железнодорожным транспортом, модернизации действующих железнодорожных путей, создании новых, цифровизации, а также поставке подвижного состава", - сказал Груздев. Среди других сфер сотрудничества замглавы Минпромторга назвал энергетическое машиностроение, фармацевтическую промышленность, горнодобывающий сектор Индии и гражданское авиастроение. "Много еще секторов, о которых можно говорить… Действительно, сегодня этот потенциал велик, но раскрыть его можно только через практическое взаимодействие деловых кругов. На уровне правительства все необходимые административные меры поддержки и существуют, и внедряются, но решение принимает бизнес. Хочется лишь призвать присутствующих сегодня в аудитории и тех, кто слушает сессию, быть более активными, более решительными… Мы призываем индийский бизнес более активно вступать во взаимодействие с российскими компаниями. А российским компаниям, конечно же, понимать, что Индия – это очень динамично развивающийся рынок", - добавил Груздев. Он подчеркнул, что Индия – второй по значимости торговый партнер России, РФ готова всецело этому содействовать. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
03:59 05.09.2025
 
Россия готова к сотрудничеству с Индией

Замглавы Минпромторга Груздев: Россия готова к сотрудничеству с Индией

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен – ПРАЙМ. Россия готова к сотрудничеству с Индией и ждет интересных предложений от деловых кругов, заявил заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев на сессии "Бизнес-диалог Россия – Индия" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Долгие годы в наших отношениях доминировало сотрудничество в сфере оборонной промышленности, энергетики. Эти сферы по-прежнему остаются актуальными, но мы видим хороший тренд на усиление взаимодействия в других сферах, в частности, во всех отраслях промышленности... Сегодня мы видим, что в значительно увеличившемся за последние пять лет товарообороте, который вырос в семь раз, все четче проявляются тенденции по наращиванию торговли промышленными товарами как в экспорте из России, так и в импорте из Индии", - отметил Груздев.
В качестве примера он привел сотрудничество в сферах химической промышленности, удобрений, металлургии.
"Из перспективных направлений мы видим железнодорожное машиностроение... Мы говорим сегодня о комплексной программе сотрудничества с железнодорожным транспортом, модернизации действующих железнодорожных путей, создании новых, цифровизации, а также поставке подвижного состава", - сказал Груздев.
Среди других сфер сотрудничества замглавы Минпромторга назвал энергетическое машиностроение, фармацевтическую промышленность, горнодобывающий сектор Индии и гражданское авиастроение.
"Много еще секторов, о которых можно говорить… Действительно, сегодня этот потенциал велик, но раскрыть его можно только через практическое взаимодействие деловых кругов. На уровне правительства все необходимые административные меры поддержки и существуют, и внедряются, но решение принимает бизнес. Хочется лишь призвать присутствующих сегодня в аудитории и тех, кто слушает сессию, быть более активными, более решительными… Мы призываем индийский бизнес более активно вступать во взаимодействие с российскими компаниями. А российским компаниям, конечно же, понимать, что Индия – это очень динамично развивающийся рынок", - добавил Груздев.
Он подчеркнул, что Индия – второй по значимости торговый партнер России, РФ готова всецело этому содействовать.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
