В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки

В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки - 05.09.2025, ПРАЙМ

В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки

Спрос на электрические омлетницы и соковыжималки в России в августе 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем, также россияне стали чаще покупать... | 05.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-05T06:46+0300

2025-09-05T06:46+0300

2025-09-05T06:46+0300

бизнес

россия

общество

яндекс маркет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861818288.jpg?1757044005

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Спрос на электрические омлетницы и соковыжималки в России в августе 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем, также россияне стали чаще покупать аэрогрили и яйцеварки, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете". "Яндекс Маркет" зафиксировал рост спроса на технику для приготовления завтраков. В августе 2025 года покупки электрических омлетниц и соковыжималок увеличились в 1,8 раза по сравнению с июлем, аэрогрилей и яйцеварок - в 1,4 раза, а фритюрниц, электросковород и электрокастрюль - в 1,3 раза", - выяснили авторы исследования. По словам аналитиков, это может быть связано с тем, что родители обновляют технику для быстрой готовки детям, чтобы сэкономить время на утренние сборы. Рост интереса к таким устройствам в конце лета сохраняется из года в год. "Чаще всего покупатели заказывали модели от Tuvio, Kitfort и Scarlett", - добавили аналитики.

2025

