https://1prime.ru/20250905/rossija-861818288.html
В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки
В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки - 05.09.2025, ПРАЙМ
В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки
Спрос на электрические омлетницы и соковыжималки в России в августе 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем, также россияне стали чаще покупать... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T06:46+0300
2025-09-05T06:46+0300
2025-09-05T06:46+0300
бизнес
россия
общество
яндекс маркет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861818288.jpg?1757044005
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Спрос на электрические омлетницы и соковыжималки в России в августе 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем, также россияне стали чаще покупать аэрогрили и яйцеварки, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете".
"Яндекс Маркет" зафиксировал рост спроса на технику для приготовления завтраков. В августе 2025 года покупки электрических омлетниц и соковыжималок увеличились в 1,8 раза по сравнению с июлем, аэрогрилей и яйцеварок - в 1,4 раза, а фритюрниц, электросковород и электрокастрюль - в 1,3 раза", - выяснили авторы исследования.
По словам аналитиков, это может быть связано с тем, что родители обновляют технику для быстрой готовки детям, чтобы сэкономить время на утренние сборы. Рост интереса к таким устройствам в конце лета сохраняется из года в год.
"Чаще всего покупатели заказывали модели от Tuvio, Kitfort и Scarlett", - добавили аналитики.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , яндекс маркет
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Яндекс Маркет
В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки
"Яндекс Маркет": россияне стали чаще покупать электрические омлетницы и соковыжималки
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Спрос на электрические омлетницы и соковыжималки в России в августе 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем, также россияне стали чаще покупать аэрогрили и яйцеварки, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете".
"Яндекс Маркет" зафиксировал рост спроса на технику для приготовления завтраков. В августе 2025 года покупки электрических омлетниц и соковыжималок увеличились в 1,8 раза по сравнению с июлем, аэрогрилей и яйцеварок - в 1,4 раза, а фритюрниц, электросковород и электрокастрюль - в 1,3 раза", - выяснили авторы исследования.
По словам аналитиков, это может быть связано с тем, что родители обновляют технику для быстрой готовки детям, чтобы сэкономить время на утренние сборы. Рост интереса к таким устройствам в конце лета сохраняется из года в год.
"Чаще всего покупатели заказывали модели от Tuvio, Kitfort и Scarlett", - добавили аналитики.