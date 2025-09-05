Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки - 05.09.2025
В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки
В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки - 05.09.2025, ПРАЙМ
В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки
Спрос на электрические омлетницы и соковыжималки в России в августе 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем, также россияне стали чаще покупать...
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Спрос на электрические омлетницы и соковыжималки в России в августе 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем, также россияне стали чаще покупать аэрогрили и яйцеварки, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете". "Яндекс Маркет" зафиксировал рост спроса на технику для приготовления завтраков. В августе 2025 года покупки электрических омлетниц и соковыжималок увеличились в 1,8 раза по сравнению с июлем, аэрогрилей и яйцеварок - в 1,4 раза, а фритюрниц, электросковород и электрокастрюль - в 1,3 раза", - выяснили авторы исследования. По словам аналитиков, это может быть связано с тем, что родители обновляют технику для быстрой готовки детям, чтобы сэкономить время на утренние сборы. Рост интереса к таким устройствам в конце лета сохраняется из года в год. "Чаще всего покупатели заказывали модели от Tuvio, Kitfort и Scarlett", - добавили аналитики.
06:46 05.09.2025
 
В России вырос спрос на электрические омлетницы и соковыжималки

"Яндекс Маркет": россияне стали чаще покупать электрические омлетницы и соковыжималки

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Спрос на электрические омлетницы и соковыжималки в России в августе 2025 года вырос в 1,8 раза по сравнению с июлем, также россияне стали чаще покупать аэрогрили и яйцеварки, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете".
"Яндекс Маркет" зафиксировал рост спроса на технику для приготовления завтраков. В августе 2025 года покупки электрических омлетниц и соковыжималок увеличились в 1,8 раза по сравнению с июлем, аэрогрилей и яйцеварок - в 1,4 раза, а фритюрниц, электросковород и электрокастрюль - в 1,3 раза", - выяснили авторы исследования.
По словам аналитиков, это может быть связано с тем, что родители обновляют технику для быстрой готовки детям, чтобы сэкономить время на утренние сборы. Рост интереса к таким устройствам в конце лета сохраняется из года в год.
"Чаще всего покупатели заказывали модели от Tuvio, Kitfort и Scarlett", - добавили аналитики.
 
