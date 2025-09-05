Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шуфутинский зарегистрировался как индивидуальный предприниматель - 05.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250905/rossiya-861865266.html
Шуфутинский зарегистрировался как индивидуальный предприниматель
Шуфутинский зарегистрировался как индивидуальный предприниматель - 05.09.2025, ПРАЙМ
Шуфутинский зарегистрировался как индивидуальный предприниматель
Певец Михаил Шуфутинский в 2022 году вместе с получением российского гражданства зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выяснило РИА Новости,... | 05.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-05T19:39+0300
2025-09-05T19:39+0300
бизнес
россия
москва
рф
сша
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861865107_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_3878bf412ce6e8390f24fad03b1babcd.jpg
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Певец Михаил Шуфутинский в 2022 году вместе с получением российского гражданства зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выяснило РИА Новости, ознакомившись регистрационными документами. Согласно документам, Шуфутинский зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в конце октября 2022 года. Ранее в разговоре с РИА Новости, комментируя информацию о гражданстве, он напомнил, что родился в Москве, и рад быть частью России, своей Родины. В Telegram-каналах ранее сообщалось, что Шуфутинский до получения российского гражданства жил в РФ по постоянному виду на жительство с паспортом США.
https://1prime.ru/20250828/pugacheva-861364316.html
москва
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861865107_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_36740d136775a0910fcd921744af333d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, сша, общество
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, США, Общество
19:39 05.09.2025
 
Шуфутинский зарегистрировался как индивидуальный предприниматель

Шуфутинский зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в 2022 году

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Певец Михаил Шуфутинский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Певец Михаил Шуфутинский в 2022 году вместе с получением российского гражданства зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, выяснило РИА Новости, ознакомившись регистрационными документами.
Согласно документам, Шуфутинский зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в конце октября 2022 года.
Ранее в разговоре с РИА Новости, комментируя информацию о гражданстве, он напомнил, что родился в Москве, и рад быть частью России, своей Родины. В Telegram-каналах ранее сообщалось, что Шуфутинский до получения российского гражданства жил в РФ по постоянному виду на жительство с паспортом США.
Певица Алла Пугачева на съемках новогодней программы на Первом канале - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Пугачева сохранила в России статус индивидуального предпринимателя
28 августа, 08:18
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФСШАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала